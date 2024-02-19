Bakan Göktaş açıkladı: 8 bin sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacağız" açıklamasında bulundu.

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