Görüşmede, Gazze'deki son durum ele alındı.
01 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Kaynak: DHA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
- AK Parti'nin itirazlarının kabul edildiği o ilçede seçimler tekrarlanacak!
- Burdur'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı
- Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
- Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
- Rusya: Moskova'daki terör saldırısı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı
- Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi