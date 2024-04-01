VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin itirazlarının kabul edildiği o ilçede seçimler tekrarlanacak!
Burdur'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Rusya: Moskova'daki terör saldırısı için para ve silah sağlayan 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi
01 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı AL Sani
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX