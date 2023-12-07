Bakan Fidan Gazze gündemiyle ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda şu açıklamalara yer verildi:

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti.

Sayın Bakanımız, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere 8 Aralık 2023 tarihinde Washington DC'yi ziyaret edecektir.