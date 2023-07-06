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06 Temmuz 2023 Perşembe 17:42:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 17:42:00

Bakan fidan, Fin mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO üyeliğine yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde; Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımı ile Brüksel'de gerçekleştirildi. Bu toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel görüşmesi Elina Valtonen
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