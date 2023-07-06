Bakan fidan, Fin mevkidaşı ile görüştü

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO üyeliğine yönelik 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde; Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımı ile Brüksel'de gerçekleştirildi. Bu toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile bir araya geldi.