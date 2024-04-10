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Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşme talebi: Gündem Gazze
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10 Nisan 2024 Çarşamba 21:43:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 21:43:00

Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşme talebi: Gündem Gazze

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken'ın talebi üzerine yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

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Etiketler : Hakan Fidan ABD Blinken Görüşme Türkiye
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