Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşme talebi: Gündem Gazze
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken'ın talebi üzerine yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
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