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10 Nisan 2024 Çarşamba 21:37:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 21:37:00

Rusya'dan İngilizleri üzecek karar: 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişi yasaklandı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında devlet kurumları temsilcilerinin de bulunduğu 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "saldırgan" siyaset izlediği ve "düşmanca" eylemlerde bulunduğu ifadesi yer aldı.

Buna karşılık olarak 22 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, İngiltere'nin devlet kurumları, bilişim ve hukuk hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcileri de yer aldı.

Rusya ile İngiltere, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

Etiketler : RUSYA İNGİLTERE GİRİŞ YASAĞI
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