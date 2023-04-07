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Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü... "Yanında olmaya devam edeceğiz"
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07 Nisan 2023 Cuma 19:06:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 19:06:00

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü... "Yanında olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Malki ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu filistin riad malki

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