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Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil
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04 Kasım 2021 Perşembe 23:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 23:03:00

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil. Çıkarımız neredeyse orada sondaj çalışması yapar, o yerlere başkalarını sokmayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde eleştirilere cevap verdi.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren HDP'lilere sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İşgalci suçlamasını asla kabul edemeyiz, uluslararası hukukta tehdide karşı girme hakkımız var" dedi.

"ABD SAMİMİ DAVRANMIYOR"

Çavuşoğlu, CAATSA yaptırımları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin samimi davranmadığını söyledi.

Hindistan'ın S-400 sahibi olup yaptırımlardan muaf tutulmasına rağmen Türkiye'ye karşı farklı tutum alınmasını eleştirdi. Bu tutumdan dolayı Türkiye'nin rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden'a bizzat ilettiğini söyledi.

"470 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Çavuşoğlu, 470 bin civarında Suriyelinin ülkesine döndüğünü, yaklaşık 2 bin Afganın ise ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Etiketler : bakan çavuşoğlu doğu akdeniz çavuşoğlu
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