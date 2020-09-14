Bakan Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Abdul Momen ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen ile biraraya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Her zaman Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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