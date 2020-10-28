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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 12:11:00

Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı

Kaynak: AA

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük mirastır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Milli Mücadele’nin sonunda ilan edilen Cumhuriyet ile asil milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" diyen Akar mesajında Cumhuriyet'in Türk Milleti'ne emanet edilen en büyük miras olduğuna vurgu yaptı:

"Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun idare” olduğunu belirttiği Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en büyük mirastır."

"Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bu mirası korumak için aralıksız çalıştıklarına vurgu yapan Akar terörle mücadelede de kararlılık mesajı verdi:

"Bu kapsamda başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız."

KKTC ve Azerbaycan vurgusu

Kıbrıslı ve Azerbaycanlı Türklere de mesajında yer veren Akar, "Tüm dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında da bütün imkanlarımızla sonuna kadar yanlarındayız" dedi.

"Birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunuyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Akar, "Yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla BM, NATO, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya’dan, Kosova’ya, Afganistan’dan Bosna Hersek’e, Katar’dan, Somali’ye ve Sudan’a kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmaktayız" ifadesini kullandı.

Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Etiketler : HULİSİ AKAR KKTC AZERBAYCAN 26 EKİM
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