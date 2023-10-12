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12 Ekim 2023 Perşembe 12:41:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:41:00

Bahçelievler'de patlama meydana gelen bina için yıkım kararı

Kaynak: İHA

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Bahçelievler'de 3 kişiye mezar olan doğalgaz patlamasının yaşandığı binanın yıkımına başlandı.

Bahçelievler'de 6 katlı binada meydana gelen ve 3 kişiye mezar olan doğalgaz patlamasının olduğu binanın yıkımına başlandı. Yıkım anı dron ile görüntülendi.

Bahçelievler Şirinevler'de 28 Eylül'de 6 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Patlama nedeniyle binanın 6. Katındaki duvarlar sokağa savrulmuş ve daire kullanılmaz hale gelmişti.

45 yıllık bina Bahçelievler Belediyesi tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım anı dron ile havadan görüntülendi.

Etiketler : Bahçelievler Bahçelievler yıkımı doğalgaz patlaması mezar olayı
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