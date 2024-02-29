Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: Düştüğü denizde yılana sarıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim ve Disiplin Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Davamız halkın, hakikatin, haklının davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır lakin irademiz çelik gibi dirençlidir.

Milletimizden aldığımız desteği yine milletimize hizmet olarak tahvil etmekle mesulüz.

Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır.



Rusya'nın NATO ile savaşması demek, Türkiye için beka düzeyinde bir sorun ve sancıdır.



İsrail'in maskesi bir kez daha inmiştir. Uluslararası sistem çöküşe geçmiştir. Bir halkın onuru ve şerefi yok sayılıyor. Sessiz kalmak suça ortaklıktır.

İsrail suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir.



DEM'lendikçe şuurunu kaybeden CHP'nin hali hazırdaki yönetimi altındaki belediyelerinin, milletin iradesiyle toplanması başlıca amaç ve arzumuzdur. CHP, yerel yönetimlerde acizdir ve bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür.

Bu muhalefetin hedefi içine kapanan, milli haklarından vazgeçen bağımlı bir Türkiye'dir. CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. CHP yerel yönetimlerde iflastadır. CHP yerel yönetimlerde bölücülere teslim olmuştur. CHP ve DEM yan yana, diğerleri yedektedir. Zillet masasının altıyla üstü yer değiştirmiştir. Oynanan oyunların farkındayız. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır.

CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi bu defa da partisi için kurtuluş mücadelesini başlatırdı.

Etnik köken ve dil farklılıklarının ayrışma gerekçesi olarak görülmesi hiçbir şekilde haklı, meşru ve hukuki sayılamaz.

