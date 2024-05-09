Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haber!

Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mülakat puanının geçerli olduğu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Artık mülakat kriterleri objektif hale getirilecek. Öğretmen adaylarına 'kod' verilecek. Değerlendirme komisyonu, adayın kimliğini bilmeyecek. Aday öğretmen, mülakat tamamlanır tamamlanmaz puanını öğrenecek. Genel kültür sorusu ise artık yönetilmeyecek.

HER ADAYA 'KOD' VERİLECEK

Habertürk'ün haberine göre; Artık, yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Tartışmaların önüne geçmek için; her adaya 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Aday da heyette kimin olduğunu bilmeyecek.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Mülakata objektif kriterler getirilecek. Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

Öğretmen adaylarına önceden mesaj gidecek. 14 haftalık konudan sorumlu olacaklar. Ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmayı tamamladıktan sonra, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Yeni sistem, ilk olarak 20 bin öğretmen ataması için uygulanacak.