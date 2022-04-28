Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının 12 dakika sürdüğünün anımsatılması üzerine, Kılıçdaroğlu ile okul arkadaşı olduğunu belirtti ve okullarından biri Aydın Güven Gürkan, diğeri Kılıçdaroğlu olmak üzere sosyal demokrat çizgide iki genel başkan çıktığını söyledi.

Bahçeli, "O zaman meşhur Gandi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında çok sert üslup kullandığını ifade eden Bahçeli, "Tarihe kayıt düşen üsluplardır. Tavsiyem, Türkiye gergindir, ekonomik yönden önemli sıkıntıları vardır, uzun yıllar terörle karşı karşıya kalmıştır, komşu ülke ve coğrafyalarda sıcak savaşlar ve çatışmalar yaşanmaktadır. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir ortamı germeye kimsenin hakkı bulunmadığını belirten Bahçeli, tahrik edici, şiddeti körükleyici, hakaret içerikli ifadelerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.

- "HELALLEŞMEYİ BAYRAMLAŞMAYA DÖNÜŞTÜRMESİNDE YARAR VAR"

Bazen konuşmaları sert üslupla yapmak zorunda kalmalarına rağmen mümkün olduğu kadar hakaretten uzak durduklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son konuşma, altı partinin bir araya gelişi, önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanlığı seçiminin sürekli gündemde tutulduğu bir ortamda çok anlamı olmayan konuşma olmuştur. Böyle bir sürece girdiği zaman yumuşatıcı bir iklimi vardı. Mesela bunlardan bir tanesi 'helalleşme' kavramı. Bu önemli bir kavramdır. Helalleşmek o kadar kolay olmaz, olursa da kardeşlik doğar helalleşmeden. Şimdi helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye'de helalleşmeyle başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Yola devam ederken de 'Kim varsa çıksın, önümden çekilsin, çekilmezse şöyle olur, böyle olur' diyor. O zaman dinleyen kişiler bu tür cümlelerde adres ararlar, 'Acaba kime söylendi, niçin söylendi?' Bu adresi içeride mi ararlar, yoksa dışarıda mı? İçeride bulurlarsa çok farklı sonuçlar doğar parti açısından. Dışarıda bulurlarsa o zaman da onu yönlendiren merkezlerin tahriki, tahribi söz konusu oluyor gözükür. Bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var. Bu Türkiye'de siyaseten cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri açısından önemli bir döneme de işaret eder."

Bazı ülke ve bölgelerdeki çatışma ve gerginliklere dikkati çeken Bahçeli, önemli bir noktaya gelen Ukrayna-Rusya savaşını anımsattı. Bahçeli, "İşte böyle bir noktada Türkiye'de helalleşmek isteyenlerin önce Türkiye'nin milli menfaatleri ve o milli menfaatleri hedefe taşıyacak olan bugünkü yönetimin politikalarıyla helalleşip kaynaşmasında yarar var. Yani bu çok önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir ortamda sadece iktidarın geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından değerlendirilip, yorumlanmasında ve milli politikalara destek olunmasında yarar var." dedi.

-"KAVGALAŞMAYA HEVESLENMESİ DOĞRU BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Bahçeli, bu savaşın İstanbul barışıyla sonuçlanması halinde Türkiye'nin kazancının herkesin kazancı olacağını ve böyle bir kazancın da her siyasi partiye fayda getireceğini söyledi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şu an için 121 siyasi parti var. Haritayı masanın üzerine koysak 121'in içerisinde Ukrayna'nın neresi olduğunu bilmeyenler de yararlanır. Bizim anlayışımıza göre bayramdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine geçip, kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Bayramlaşmayı ve toplum içinde barışmayı tercih etmeli, çıkış yolu budur. Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Yuvalar yıkılmış, gaziler, mağduriyetler, mahkumiyetler, şehitler, hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Şimdi böyle bir süreçten gelen ve hala kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış insanların bazı konularda çok dikkatli olması lazımdır.

Halk TV de dikkatli olsun. 3 devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek, ortamı kızıştırmanın, geçmişteki kavgayı tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar.

Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var."

- "KAVGAYLA ADAYLIK OLMAZ"

"Kılıçdaroğlu aday mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Gönlümde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı'dır. Şimdi adayımız o iken 'şöyle olsun' demek gönül kayması olur, o da sağlıklı olmaz. Gönül kayması çok önemlidir, risklidir, çok da zararlıdır. Onun için gönlümüzü bir yere vermişiz. Bu siyaseten de, memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Böyle bir durumda Allah selamet versin kim ne olacaksa olsun, bizden öte olsun da." diye konuştu.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soruya da, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'yi götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var." yanıtını verdi.

Altılı masanın devam edip edemeyeceğine yönelik soru üzerine Bahçeli, "Altıdan evvel beşi düşünün, beş birbirine benziyor mu? Bir araya geldiği zaman yumruktan başka bir şey olmuyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "istibdat" açıklaması anımsatılarak, "Altılı masada bir şey mi oluyor?" sorusuna, "Altılı masayla alakalı değil, Kavala'ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış." karşılığını verdi.

Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ortada olduğunu, konuyla ilgili tartışma ve mahkemelerin devam ettiğini belirten Bahçeli, "Bunların içinde istibdattı, şuydu, buydu... Yani 'ağaç keseceğiz' diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde 'istibdat' diye yazıyor. Yeni merminin adı 7.65 mi, istibdat mı?" dedi.

-"DAĞILMA DEĞİL, ÇOK ZEKİ HAREKET EDİYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partilerinin isim ve logosuyla seçime gireceklerine yönelik açıklamasının belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Dağılma değil, çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak, bugünden işaret veriyor. Altı kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip, sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki beşine de aynı uyarı gelirse ortada altı diye bir şey kalmaz." şeklinde konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin bir soruya Bahçeli, "Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi 'TBMM benim Meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika'ya gitmesidir." cevabını verdi.

Bahçeli, Dezenformasyon Yasa Teklifi ile ilgili soruya, konuyla ilgili çalışmanın kendilerine de verildiğini belirterek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın içinde yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Dezenformasyon Yasası teklifiyle ilgili kendisine taslak sunulup sunulmadığının ve konuyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"AK Parti, bürokrasinin, konuyla ilgili uzmanlarının yapmış olduğu bir çalışmayı bize de verdi. Biz de partimizde görevlendirdiğimiz arkadaşlarla görüşmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Geçenlerde de biz Feti Beyi bu konuda görevlendirmiştik. Mahir Ünal Bey ile Meclis'te bir çalışma grubu oluşturdular. Bayram sonrası Meclise geleceği söyleniyor. Bir an evvel gelmesinde de fayda var. Elon Musk'lar Türkiye'de türemesin."

Teklifte hapis cezasının olup olmayacağı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bu kadar şiddeti yaşadık gördük, şu günkü şartlar içerisinde 15 yaşında bir kızı katletmenin, kalkıp 15. kattan aşağı atmanın cezası idamdır. İdam gelmelidir. Ama nasıl geleceğinin sınırı çizilmelidir." diye konuştu.

- "ŞİMDİ 'İFTİRA' KAVRAMI YERİNE, 'SOSYAL MEDYA' KAVRAMI GELDİ"

Sosyal medyadaki paylaşımları, algı oluşumlarını, "felaket" olarak niteleyen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de şiddete ve hakarete dayalı, barışı bozan, gerginlik yaratan neler oluyorsa yüzde 80'i sosyal medyadan. Herkes birbirinin aleyhine yazarsa, ne kadar ağır şeyler söylerse o kadar makbule geçiyor. Buna bir son vermek lazım. Eskiden bu yoktu. Buna rağmen iftiralarla felaketler oluşuyordu. Şimdi 'iftira' kavramı yerine, 'sosyal medya' kavramı geldi. Felaketin ana sebebi o. Şimdi 'yasaklayalım' desek özgürlüktü, demokrasiydi, hukuktu karşımıza çıkıyorlar. 'Yasaklamayalım' desek aile faciaları, felaketler karşımıza çıkıyor. Onun için sosyal medyayı dengeli bir hale getirmekte fayda var."

12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi olayları sırasında Türkiye'nin imajıyla ilgili söyleminin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "2013'te telaffuz ettiği ifadeleri şimdi Abdullah Gül'ün dikeniyle beraber değerlendirirsem ona ne getirip ne götürdüğü, nasıl bir savrulma içinde olduğu çok daha iyi anlaşılır. Osman Kavala Sorosçu'dur ve Türk milletini temsil edecek bir zekada, kabiliyette, soyda değildir." yanıtını verdi.

- "BUNUN ALTINDAN CHP KALKAMAZ"

Devlet Bahçeli, muhalefetin Gezi olayında MHP'lilerin de yer aldığı yönündeki iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"İlk dönemlerde Taksim Meydanı'nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP'lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar, o zaman dediler ki 'dur.' O günden itibaren ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz. 53 yıl kolay bir dönem değil, yaşananları da bildiğimiz için söylüyorum. Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz. Şimdi kalkıyor bazıları söylüyor, 'Burada ağaç dikmenin ne mahsuru var.' Bizim okuduğumuz okulda 12 bin öğrenci vardı. Boykotların ilk başladığı yerlerden birisi. 68 yılında boykotlar başladığında talep neydi biliyor musunuz? 'Vestiyer istiyoruz.' Palto giyecek hali yok. Ama o zamanki istek vestiyer. Vestiyere paltosunu asacak kişi yok. Ama o koskoca profesörler 'vestiyerde şu yok, bu yok' derken ODTÜ'de bir olayın arkasından sopayla başlayan çatışmalar silahla devam etti. O zaman 75 santim marangozda yaptırılmış özel sopa vardı, adı anayasaydı. Hala o sopa devam ediyor."

- "O KADAR KANDİL GÖNDERDİK BİR TANESİ KULLANILMAMIŞ"

Geçmişin ve bugünün okunması, anlatanların dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Elektriği kesilen eve gidiyorsun da o dönemde hayatını kaybetmiş, yavruları ortada kalmış bir aileye niye gitmiyorsun? O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı? Şimdi kandili kullanmıyorsun, lüküsü kullanıyorsun. Ama şimdi çağ elektrik çağı. Toplumu geriye götürmeye, toplumda geçmişteki yaşanan acıları tekrar yaşanabilecek korkusu salmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

Bahçeli, "Tehlikeyi o kadar büyük ve yakın mı görüyorsunuz?" sorusuna ise "Evet kavgayı körüklerseniz çok yakındır." yanıtını verdi.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de gittiği evin elektriğinin kesilmediğinin tespit edildiğini söyleyen bir gazeteciye de "Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Yani gazetelerde tartışacağınız yerde 'benim evimde elektrik vardı, yoktu, geldikleri zaman birileri kesti' demeye gerek yok. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kabı, tencereyi birbirine vurdular, değişen bir şey oldu mu? O kadar çıkıp vuranlar, tencere kapağının sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu." dedi.

- "KILIÇDAROĞLU'NUN KUYUSUNU MU KAZIYOR?"

Gezi davasının karar duruşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştiren Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Özgür Özel kendisi eczacıdır, ilaçları bilebilir, aspirin ne işe yarar onun farkına varır ama hukukun 'h'si yok. Neyle cezalandıracak? Böyle boş konuşmanın hiçbir manası yok. Bu birçok kişiyi tahrik ettiği gibi bir arada oluşu da kuvvetlendirir. Yani Özgür Özel AK Parti'ye mi hizmet ediyor, Cumhur İttifakı'na mı hizmet ediyor, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu mu kazıyor? Buna ben değil, CHP'lilerin cevap vermesi lazım. Cezalandırılacakmış, bu söz müdür yani. Mesela benim elimde ne yetki var ki, Kemal Kılıçdaroğlu'na ceza vereyim? Böyle bir şey olmaz. Yani hukukun olmadığı yerde cezanın 50 çeşidi var. O da felakettir. Bütün hukuk dışı ceza çeşitlerini bir araya getirdiğiniz vakit sonuç felakettir."

- "SÜTTEN EVVEL UKRAYNA'DA, RUSYA'DA BARIŞA İHTİYAÇ VAR"

Bahçeli, ekonomiye ilişkin bir soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın içinde bulunduklarını hatırlatarak, iktidarın uygulayacağı ekonomi politikasını gönülden desteklediklerini dile getirdi.

"Ekonomi politikası sabır işidir. Bazı konularda dikkatli olmayı gerektirir. Bu bir tercih meselesidir." diyen Bahçeli, ekonomide büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı adaleti ve ödemeler dengesi olmak üzere 5 önemli nokta bulunduğunu vurguladı. MHP lideri, şöyle devam etti:

"Bu beş sihirli nokta, her zaman bir araya gelebilecek bir iktidara sahip olmaz. İdeolojik görünüşler, geçmişteki birikimler, tercihler bu beş tane sihirli noktadan üçünü tercih edebilir en az. Yani büyümeyi tercih edip yanına istihdamı katarsınız arkasından fiyatlarda istikrar sağlayıcı yolu tercih ederseniz bir model ortaya koyarsınız. Yahut büyümeyi istemez, sadece gelir dağılımını seçebilirsiniz. Şimdi söylendiği gibi sütü nasıl artıracaklarını hesap eden yok. Bunun için süt veren hayvanları çoğaltmak lazım. Ama hepimiz şimdi toplanmışız bir bardak sütü nasıl dağıtacağımızı tartışıyoruz. TV'lerde sabahtan akşama kadar süt kavgası. Bir de gıda ürünlerinin siyasete bulaşmamış türü kalmadı. Domates, patates, patlıcan, süt, et. Bunların hepsi gündeme geldi. Bu gibi konularda siyasi partilerin tercihlerini ortaya koyması lazım. MHP burada ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşmeyi hedef alan, üretken bir ekonomik politikayı gündeme getirmeye çalışıyor. Enflasyonlar gelip geçidir, artar düşer, yükselir, vazgeçilir ama o değerler ortadan kalktıktan sonra neyle izah edeceksiniz? Şimdi kalkıp da Ukrayna ve Rusya'ya tırlar dolusu süt göndersek merminin karşısında sütün nasıl davranacağını bana izah eder misin? Süt hayatı mı devam ettiriyor, mermi hayatı mı söndürüyor, hangisi? Demek ki sütten evvel Ukrayna'da, Rusya'da ateşkese, barışa, huzura ihtiyaç var."

- "KARIŞTIRILMIŞ BİR PARLAMENTER SİSTEME BENZETMENİN MANASI YOK"

Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine yönelik bir soruya Bahçeli, "Eğer Türkiye'de Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kalıcı, istikrar sağlayıcı, ülke yönetiminde etkin olabilecek bir konuma gelmek istiyorsa 85 milyonu kucaklamak mecburiyetinde. Bu 85 milyonun içerisinde kim varsa onlarla bütünleşmek isteriz." yanıtını verdi.

Seçimin zamanında olacağının, olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın istikrar sağlayıcı, kalıcı vasfını, yine seçimleri öne alıp, güçlendirilmiş parlamenter değil de karıştırılmış bir parlamenter sisteme benzetmenin bir manası yok. Onun için zamanı geldiğinde. Zamanı yakın onun da. Cebimde taşıyorum. Her günü değerlendiriyoruz. Seçimleri zamanında yapacaksan-19 Nisan itibariyle değerlendirme yapmışız- bu 425 gün demektir. 1 yıl 2 ay demektir. Bugün ayın 27'si olduğuna göre bir haftayı düştüğün vakit gittikçe azalıyor. 'Seçime hazır mısın, değil misin?' sorusunu bulmak değil, seçime hazır olması lazım."

Mahalli idareler seçimlerinin 31 Mart 2024'te yapılacağını belirten Bahçeli, bu seçime de 712 gün yani bir yıl 11 ay 12 gün kaldığını söyledi. Bahçeli, MHP'nin bu iki takvime göre hazırlıklarını devam ettirdiğini kaydetti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin Devlet Bahçeli, "Bunu anlamak zor. Sisteme insanları besledikleri gibi vitamin mi katacaklar? Nasıl güçlendirilecek. Hangi vitamini siyasi sisteme dahil ederseniz güçlendirilmiş olur?" diye sordu.

- "HEAVY METALCİLER BURNU DÜŞÜK OLANLAR, BİZİMLE ALAKASI YOK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti yapmasıyla ilgili soruya Bahçeli, "Onu eleştirenler var. 'Bir siyasi işareti bir dışişleri bakanı kullandı' diye. Öncelikle yazmadan, araştırmadan MHP'ye gelmelerinde yarar var. Su gözünden içilir, arktan su içmenin hiçbir faydası yok. Bana gelmiş olsalardı 'şunu yaparsa heavy metalcidir, şunu yaparsa bozkurtlar olur.' derdim. Kalkıp Amerika'nın heavy metalcileri ile Dışişleri Bakanımızın yaptığı işareti karıştırmamak gerekir. Niyeti halisane ve sağlam. Ne var yapmış. Heavy metalciler burnu düşük olanlardır, bizimle alakası yok." cevabını verdi.

Bahçeli, "Mahallenin uşaklarını MHP'ye davet ediyorum." sözünün, İYİ Parti'den bazı isimlere çağrı olduğu yönünde değerlendirildiğinin ifade edilmesi üzerine de mahalle kavramının önemli ve sosyolojik bir vaka olduğunu ve iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli, "Mahalle bir dayanışmadır, bir sahiplenmedir ve bir arada olmadır. Doyurucu bir kavramdır. Memleketini seven, vatana sadık kalan kim varsa alayını davet ediyoruz, mahallenin uşakları hangi mahalleden olursa olsun. Buradan bir partiye pay çıkarmak kolay olmaz. Madem mahallenin çocuklarıydı niye gittiler, peki mahallenin çocukları davet edilirse niye gelsinler." şeklinde konuştu.

Bahçeli Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Bunun yorumu yok, sonuca bakmak lazım. Terörizmin kökünü kazıyorlar, kazımaları gerekir. Tamamen işi bitirmek lazım. Bu milletin terörün sosyal, ekonomik maliyetini taşıyacak hali kalmadı. Bunu bitirmek lazım." ifadelerini kullandı.

- "TERÖRLE İLGİLİ TAVİZ OLMAMASI LAZIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayız. TBMM'deki komisyon çok yönlü incelemeli. Genel Kurul'a mutlaka göndermeli. Bunlardan kimin dokunulmazlığının kaldırılmasının ön elemesi yapıldıktan sonra Genel Kurul karar vermeli. 'Alayını atalım' dediği takdirde kimse kalmamış. Nereye oturacaksın, kiminle konuşacaksın? Birisi kalkmış gitmiş. Niye kaçıyor, kaçmadan önce bunları alabilirsiniz. Terörle ilgili taviz olmaması lazım."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasını da bir soru üzerine değerlendiren Bahçeli, bunun önemli bir başarı ve rahatlama olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde toplumda yaşanan çatışma ve gerilimlerin hafifleyeceği kanaatindeyim." dedi. Bahçeli, salgın sürecinde Bilim Kurulu'nun tarihi bir görevi yerine getirdiğini belirterek, katkı sağlayan bilim insanları ve onların yetiştirdiği sağlık görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

- "BEŞİKTAŞ GELECEĞE ÇOK GÜZEL HAZIRLANIYOR"

Beşiktaş ile ilgili bir soru üzerine ise Bahçeli, "Beşiktaş geleceğe çok güzel hazırlanıyor. Yeni bir yapılanma ama yabancı futbolcu, yabancı hoca. 'Yerli ve milli' diyoruz her konuda. Bu yerli ve milli futbolun dışında nerede olacak? Neden futbolda yok? Bunun sualini de bulmamız lazım. Onun için değerli milli sporcu, Türk futbolunu kurtarmak, güçlendirmek için Meclis'te önemli bir yasayı arkadaşlarımızın katkılarıyla çıkardılar. Saffet ve Alpay'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.