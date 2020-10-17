BAE adına Türkiye'de bilgi toplayan ajan MİT tarafından kıskıvrak yakalandı
BAE adına Türkiye'de bulunan Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kıskıvrak yakaladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalışan ajanın, Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.
Reuters'a konuşan yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı.
Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı.
Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.
Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.
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