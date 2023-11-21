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21 Kasım 2023 Salı 20:21:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 20:21:00

Azerbaycan'dan Ermenistan'a açık çağrı

Kaynak: AA

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Azerbaycan, barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtildi.

Barış görüşmelerindeki durgunluğun bölgede istikrar ve refaha katkı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan, barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması için Ermenistan ile doğrudan (aracı olmaksızın) ikili müzakerelere hazırdır. İki ülkenin gelecekteki ilişkilerine birlikte karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu belirtilerek, "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağı teklifine 2,5 ay gecikmeyle karşılık vermişti.

Etiketler : azerbaycan barış ermenistan müzakereler ikili müzakereler
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