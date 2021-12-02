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02 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

Azerbaycan ordusu görüntüleri paylaştı... Bayraktar SİHA'larla nefes kesen tatbikat

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Azerbaycan ordusu, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) tatbikat yaptı.

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

Etiketler : Azerbaycan ordusu SİHA Türk yapımı Bayraktar
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