Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni dönem: Kimlikle seyahat resmen başlıyor

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi. Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

ARTIK SEYAHAT KİMLİKLE

Söz konusu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek. Öte yandan, her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.