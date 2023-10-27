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27 Ekim 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 14:00:00

Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firma yetkilisi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

OLAY

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Etiketler : aydın öğrenci yurdu asansör gözaltı
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