04 Kasım 2020 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 07:39:00
Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem!
Kaynak: AA
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Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.
Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.
Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.
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