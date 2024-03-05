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Ayasofya'da gül sulu Ramazan temizliği
05 Mart 2024 Salı 07:49:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 07:49:00

Ayasofya'da gül sulu Ramazan temizliği

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Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı.

İstanbul Fatih Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı. Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

Ramazan ayı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik yaptıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, "Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız.

Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Cami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır. Amacımız Ayasofya Camii'yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : fatih belediyesi ayasofya cami temizlik
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