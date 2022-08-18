Abdülhamid Han Yunanistan'ın psikolojisini bozdu

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevine başlaması. Geminin rotası resmen açıklanmasına rağmen, sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. Yunan basını şimdi de Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini yazdı. Ta Nea gazetesinin birinci manşetten okurlarına sunduğu haberde Türkiye'nin uluslararası toplumun tepkisinden kaçınmak için 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini iddia edildi.

ROTASI DEĞİŞEBİLİR

"Türk sondaj kulesinin rotasını değiştirme riski" başlıklı haberde şu ifadeye yer verildi: "Ankara Doğu Akdeniz'de yüksek yoğunluklu bir senaryoyu şimdilik riske atmaya istekli görünmüyor." Gazete, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.

İLK SONDAJ BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.