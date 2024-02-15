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15 Şubat 2024 Perşembe 16:26:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 16:26:00

Antalya'da sağanak tarihi surlara zarar verdi

Kaynak: AA

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi surlarında, 2 gün süren sağanak yağışın ardından yıkıntılar oluştu. Toprağın kayıp surların çökmesiyle birlikte, olayın yaşandığı yerdeki bir işletme adeta havada asılı kaldı.

Turuncu kodla uyarılmasının ardından geçtiğimiz pazartesi gecesi ve salı günü yoğun sağanak yağışa maruz kalan Antalya'da, birçok araç, ev ve iş yeri sular altında kalmıştı.

Kısmi olarak sel sularına maruz kalan kentin tarihi Kaleiçi bölgesinde ise surların bazı bölümlerinde toprak göçüğü yaşanırken bazı bölümlerinde ise sur taşları Kaleiçi'ne yuvarlandı.

Göçüğün yaşandığı bölgenin üzerinde yer alan bir işletmenin altında ise büyük bir boşluk oluştu.

"İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Bölgedeki esnaflardan Kadir Akgöz, "Sel suları yukarıdan hızla geliyordu ve çöktü. Üstünde restoran ya da kafe var. 3 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şeye rastladık" dedi.

Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayda, Muratpaşa Belediyesi bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Etiketler : Kaleiçi surları Antalya tarihi yağış hasarı
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