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26 Kasım 2020 Perşembe 19:02:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 19:02:00

Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: TRT HABER

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Antalya'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Serik Devlet Hastanesinin çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bu arada, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çatı katına uzattıkları merdivenle soğutma çalışması yaptı.

Hastanenin havalandırma ve klima sisteminin kısmen hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Etiketler : yangın devlet hastanesi antalya
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