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25 Haziran 2022 Cumartesi 23:59:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 23:59:00

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.

Etiketler : antalya orman yangını yıldırım
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