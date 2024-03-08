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08 Mart 2024 Cuma 23:56:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 23:56:00

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

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Başkentin bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor.

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte park, bahçe ve araçların üstleri karla kaplandı.

Belediye ekipleri yağışın etkili olduğu güzergahlarda tuzlama çalışması yaptı.

Etiketler : Ankara Kar yağış
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