Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-48 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-48 operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" notunu düştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 Yabancı Uyruklu şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek
Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-48" Operasyonunda Yabancı Uyruklu 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize... pic.twitter.com/cDBdb1nJS2
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