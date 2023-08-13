VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu'da alevler yerleşim yerine Ulaştı
ABD'de oy makinalarıyla ilgili Trump'ın ekibi aleyhinde kanıt olduğu iddiası
Yavaş, 'indirim' sözünde durmadı..
Ankara'da 13 işçi gıdadan zehirlendi
İstanbul'da taksilere denetim gerçekleştirildi
Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi boğuldu
13 Ağustos 2023 Pazar 19:17:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 19:17:00

Ankara'da 13 işçi gıdadan zehirlendi

ABONE OL

Ankara'da farklı inşaat firmalarına yemek dağıtımı yapan şirketin yaptığı yemekten 13 inşaat işçisi zehirlendi.

Ankara'da inşaat firmalarına hizmet veren bir yemek şirketinin dağıttığı yemeklerden yiyen 13 inşaat işçisi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya, Gölbaşı ve Altındağ'da çeşitli inşaat firmalarında çalışan işçiler, aynı şirketin çıkardığı yemekten yedikten sonra mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Etiketler : ankara yemek zehirlenme
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX