  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
"Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
BAE'den skandal destek! Hafter'e yeni savunma sistemi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu
Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Ahmet Kural'dan Çağla Gizem Çelik'e tanıdık bakış! Sosyal medyada çok konuşulmuştu...
Google kullanıma soktu... SMS ölmedi yenilendi
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Akrep aşk enerjisinde
Bilinçsiz antibiyotik kullanmanın 5 zararı
Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
Macron, kirli tarihini unutturmak için yine Türkiye'yi suçladı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü
İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu
Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu!
Kolesterol savaşçısı: Sarımsak tozu
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı; yufkaya dikkat
21 Kasım 2020 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 11:35:00

Almanya'dan dikkat çeken itiraf: Avrupa, Türkiye ile baş edemez

ABONE OL

Türkiye'den Azerbaycan'a verilen SİHA'ların kullanımı sonrasında Ermenistan askerlerinin kaçtığı görüntüler Alman basınının dikkatini çekti. SİHA'larla ilgili analiz yayınlayan Almanlar, Türkiye'nin son dönemde ciddi gelişim gösterdiği SİHA'lar sayesinde çok sayıda savaşta gidişatı değiştirebileceği ifade etti. Analizde, "Avrupa ülkeleri, şu an sahip olduğu hava savunma sistemleriyle Türk SİHA'ları ile baş edemez" denildi.

Alman basını SİHA'larla ilgili yayınladığı analizde, Türkiye'nin son dönemde ciddi gelişim gösterdiği SİHA'lar sayesinde çok sayıda savaşta gidişatı değiştirebileceği ifade edildi.

Sabah'ın Tagesschau'dan aktardığı habere göre , Türk SİHA'ları hakkında önemli açıklamalara yer verildi.

TÜRKLER SİHA'LARI ÇOK KOORDİNELİ KULLANMAYI BAŞARIYOR

Analizde Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer silahlar ve askeri teçhizatlarla çok iyi bir koordine şekilde kullandığını belirtildi.

SİHA'LARIN ETKİSİYLE ERMENİ KUVVETLERİ SİPERLERE GÖMÜLDÜ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferinde büyük bir katkı sağladığı ifade edilirken, analizde "SİHA'ların etkinliğini arttırması ile birlikte Ermeni kuvvetlerinin siperlere gömüldü" ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan'ın çatışmalara ilişkin yayınladığı videolarda SİHA'ların etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü ve SİHA'ları 185 Ermeni tankını hedef aldığı da analizde yer aldı.

TÜRKLER SİHA'LAR SAYESİNDE SAVAŞLARIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYOR

Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARI İLE BAŞ EDEMEZ

Avrupalı ülkelerin SİHA konusunda çalışmaları gerektiği ifade edilirken şu anki şartlarda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği de belirtildi.

"Yetişemedim"

"Yetişemedim"
Tuğba Yurt'tan müjde...

Tuğba Yurt'tan müjde...
Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!

Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!
Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'

Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...
Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi
Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı

Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER