Algı yok, hizmet var! "Kentsel dönüşümde rekorlar kıracağız"

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25 Şubat 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 10:00:00

Algı yok, hizmet var! Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Kentsel dönüşümde rekorlar kıracağız

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, yeni dönem vaatlerini açıkladı. İBB'nin tamamlamadığı Kent Müzesinin biteceğini belirten Arısoy, “Kentsel dönüşümde de rekorlar kıracağız” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, '31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda yeni dönem vaatlerini açıkladı. Başkan Arısoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, son 5 yılda yapılan ve gelecek yıllar için planlanan projeler hakkında tek tek bilgi verdi. İBB tarafından tamamlanmayan Kent Müzesinin tamamlanacağını söyleyen Arısoy, yeni okulların, kapalı pazar yerinin, güneş enerji sisteminin kurulması gibi birçok projenin hayata geçirileceğini ifade etti. Arısoy, "Bu seçimdeki sloganımız; geçtiğimiz 5 yılı iyi özetlediğimizi düşünüyoruz. Bu hiç yanlış yapmadık demek değil. Muhakkak eksiklerimiz olmuştur. Ancak iyi niyet, samimiyet ve gayretle, elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETTİK

Arısoy, "Bu sokaklara daha dün çıkmadım. Yaptığımız işlerin doğru olduğunu biliyorum. Zeytinburnu artık daha güzel" diyerek şöyle devam etti: "Herkesin hayatına dokunduk. Algı, şov ve reklam işlerinden uzak durduk. İşleri ehline teslim ettik. Bize oy veren, vermeyen gibi bir ayrım yapmadık. Bahane değil çözüm ürettik. Kentsel dönüşümde kırılacak yeni rekorlar var. Yapılacak yeni yollar, açılacak yeni mekanlar var."

Etiketler : zeytinburnu belediye başkanı ömer arısoy ibb kent müzesi kentsel dönüşüm
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