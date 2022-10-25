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25 Ekim 2022 Salı 15:42:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:42:00

Akşener CHP'yi şımarıklıkla suçladı! "İpin ucu kaçtı"

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Burada dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum, herkes üzerine alınıyor. Herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü, siyasilere değil ama genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlar var. Dolayısıyla burada ipin ucu kaçtı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı TV programında, CHP'yi şımarıklıkla suçlayarak, 6'lı masayı tanzim etmeye çalıştıklarını söyledi.

Akşener, konuşmasında dikkatli bir dil kullanmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mesela çok ilginç bir şey çıktı, 'sağcılar' diye bir kavram çıktı. 'O masada biz bulunalım, iktidarı kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin.' 'Solcular ve sağcılar' diye bir şey çıktı, o muhtemelen pek çok insanı etkiledi.

Bir arkadaş ipin ucunu o kadar kaçırdı ki bizim partimizin il ve ilçe teşkilatlarının kiralarını CHP'nin ödediğini söyledi. Abim aradı beni köyden 80 küsur yaşında, dedi ki, 'Meral, benim babadan kalma bir tarla var onu satacağım, göndereceğim, Kemal Bey'e borcunu öde.' Böyle bir şey yok, bu insanları etkiler. Dolayısıyla burada ipin ucu kaçtı.

"BAŞÖRTÜ ÇIKIŞINA GEREK YOKTU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısıyla ilgili de konuşan Akşener kabuk tutmuş yaraları deşmeye gerek olmadığını belirterek, ""Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili tutumuna söyleyecek sözüm yok. Başörtüsü çözülmüş bir konu, kapanmış yaraları tartışmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum Kılıçdaroğlu'nun tavrına ama bakın bugün neyi tartışıyoruz biz? Anayasa'ya konulmayı tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOGG'A PARTİDEN BİRİSİNİ GÖDNERECEĞİZ"

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'da ilk aracın banttan indirilmesi törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Akşener, önceden iptal edemeyeceği programı dolayısıyla katılamayacağı ancak bu tür davetlere partiyi temsilen yetkili birini gönderdikleri yanıtını verdi.

Akşener, "Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın'ı görevlendirdik. Külliye'deki programlara da İsmail Tatlıoğlu Mecliste Grup Başkanımız o gider. Böyle bir sistemimiz var. Biz oraya katılıyoruz. Benim adıma Koray Aydın gidiyor." dedi.

Etiketler : Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı iyiparti chp
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