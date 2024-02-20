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20 Şubat 2024 Salı 11:13:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 11:13:00

Aksaray'da uyuşturucuya geçit verilmedi

Kaynak: AA

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde K.E, M.Ö, E.T, T.S. ve Ş.D'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : aksaray uyuşturucu operasyon
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