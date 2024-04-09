VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da 8.5 milyon işi zorla yerinden edildi
Türkiye dünyayı sarstı: Harekete geçtiler
Alman dergisinden Togg'a övgü
Tansiyon yükseliyor... Rusya açık adres gösterdi
Kartal'da bina çöktü: 1 yaralı
"İsrail'e silah ihracatı hukuka uygun"
09 Nisan 2024 Salı 11:26:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 11:26:00

Akkuyu NGS'de çalışmalar son sürat devam ediyor!

Kaynak: AA

ABONE OL

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor. Bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan bir heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci ünitede bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi.

İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 1'inci ünitede çalışmaların gidişatına ilişkin şunları kaydetti:

"Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar."

Etiketler : akkuyu nükleer güç santral
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX