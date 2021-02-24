AKINCI TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı: Yeme de yanında uç...
Yerli ve milli olarak geliştirilen Akıncı TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı.
BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Semalarımızda hür ve özgür..." notu düşüldü.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da aynı görüntüleri şu notla paylaştı:
Bu ��'ları çok seviyorum...♥️— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 23, 2021
hani derler ya; yeme de yanında uç...
o yüzden başka açıdan bir daha...��#MilliTeknolojiHamlesi ✈������������ pic.twitter.com/CyukHpihfe
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