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23 Ağustos 2020 Pazar 22:33:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 22:33:00

AK Partili Ömer Çelik'ten Adana Kozan açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana Kozan'daki yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı. 

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