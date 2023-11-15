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AK Parti'den yerel seçim mesajı: "Cumhur İttifakı'nda hiçbir parti yokuz demedi"
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15 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 19:23:00

AK Parti'den yerel seçim mesajı: "Cumhur İttifakı'nda hiçbir parti yokuz demedi"

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'ndaki hiçbir partinin "yerel seçimlerde yokuz" demediğini belirterek, "Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Yavuz, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarının, belediye başkanı AK Parti'li olan yerlerde belediye başkanı dışında iki isim, belediyesi AK Parti'de olmayan yerlerde üç isim yazabileceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'ndaki hiçbir partinin "yerel seçimlerde yokuz" demediğini anlatan Yavuz, "Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Teşkilat temayül yoklamasının 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 saatlerinde yapılacağını hatırlatan Yavuz, "Sonuçlar saat 16.00'da Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek." dedi.

"CHP, YASALARIN KENDİNE TANIDIĞI İMKANDAN YARARLANMADI"

Bir soru üzerine CHP'nin son seçimlerde 7 ilde seçime girmediğine işaret eden Yavuz, "Seçime girmemek demek bu sandıklarda, seçim kurulunda senin üyen olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Çünkü günü kurtarmak adına seçime girmemişsin. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin bu haliyle tam olarak bir siyasi partiye benzemediğini söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Yasaların kendilerine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyorlar. Bir parti, günü kurtarmak için adeta yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor." diye konuştu.

Etiketler : AKParti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Cumhur İttifakı
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