  • BIST
    1477.76
  • Dolar
    7,4638
  • Euro
    9,1776
  • Altın
    454,1830
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Skandal sözlere bir tepki daha
Çin aşısı mı Alman aşısı mı? Önemli uyarı...
CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye
Başkan Uyardı: Bu yanlıştan dönün
Bugün burçları neler bekliyor? 31 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Yılbaşı gecesi için sağlıklı tüyolar
Oyuncak alırken dikkat! En masum görüneni bile gözlere zarar verebilir
Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi
Sürprizler yolda
Şantiyede tilki besleme saati
Bebekken cami avlusuna bırakılmış 15 yıldır ailesini arıyor
İsraf avcıları
Köylüler 'kar' duasına çıktı
Google aramalarında yeni dönem
Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek
Gökçe Bahadır 2021'de yalnızlığa devam diyor
Ruslar damadı sevdi
Nihat Kahveci ve ailesinin yılbaşı alışverişi
Estetik harikası Hande Erçel
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
ABD'den İran hamlesi! Nükleer bombardıman uçağını gönderdi
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak
31 Aralık 2020 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 12:36:00

AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki daha

ABONE OL

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, “28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. Aziz Milletimiz bu zihniyeti tasfiye etmiş ve gerekli dersi de vermiştir. 28Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." dedi.

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de canlı yayında, başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

"28 ŞUBAT'IN YASAKÇI ZİHNİYETİ ARTIK TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILMIŞTIR"

Akbaşoğlu, “28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. Aziz Milletimiz bu zihniyeti tasfiye etmiş ve gerekli dersi de vermiştir. 28Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." dedi.

Etiketler : chp fikri sağlar 28 şubat emin akbaşoğlu
"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"

"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"
Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem

Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem
Merve Özbey acısını eleştirenlere köpürdü

Merve Özbey acısını eleştirenlere köpürdü
Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda

Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda
Hollywood filmlerini aratmayan sahneler

Hollywood filmlerini aratmayan sahneler
Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz

Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz
Özel izinli çalışma

Özel izinli çalışma
Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak

Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER