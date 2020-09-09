AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meis Adası açıklaması
Kaynak: Akşam
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı. Çelik, açıklamasında ‘Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'de provokasyon yapanlara 9 Eylül uyarısı. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın İzmir'den veriyoruz.
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
1) Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.
2) Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.
3) Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın İzmir'den veriyoruz.
4) Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır.
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