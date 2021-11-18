AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dünyaya 'Yunanistan' tepkisi

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18 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmüne Dünya ve Avrupa susuyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı” diyerek, Yunanistan'ın sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürükleyip insanlık suçu işlediğini söyledi. Çelik, “Dünya ve Avrupa susuyor” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarını Twitter'dan yaptı.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığına dikkati çekti, "Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor" dedi.

"Bu zulme Dünya ve Avrupa susuyor"

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı.

Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."

Etiketler : Yunanistan Avrupa Dünya Göçmen zulüm
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