VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul ve Antalya havalimanlarında yeni rekor!
Bakan Şimşek'ten kara parayla mücadele mesajı... "Attığımız adımların en önemli göstergesi"
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
AK Parti harekete geçti... Memlekete dönüşe teşvik
Kırmızı çizgi çekildi! Yunan basınından dikkat çeken analiz!
Borcu olanlar dikkat! Yüzde 90 indirim uygulanacak
23 Temmuz 2023 Pazar 16:05:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 16:05:00

AK Parti harekete geçti... Memlekete dönüşe teşvik

ABONE OL

Depreme hazırlanan İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Bu kapsamda kalıcı olarak memleketine yerleşmek isteyenlere taşınma yardımı, Anadolu'da oturacağı evinde belli bir süre indirimli elektrik, su desteği verilmesi gibi teşvikler var.

Depreme hazırlanan İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Emekliler başta olmak üzere büyükşehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere su ve elektrik indiriminden nakit taşınma yardımına kadar birçok destek sunulacak. Bakanlıkların koordineli çalışmasıyla hem büyükşehirler nefes alacak hem de göç edilen kentlere canlılık gelecek.

ÖNCELİKLİ SORUNLAR BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti: Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları. Göçmenler, suç grupları ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı. Yapılan hazırlık ile ilgili Başkan Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. İşte hazırlanan tersine göç projesi: İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak. Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

İŞ KURMAK İSTEYENE KREDİ İMKÂNI

Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

BAKANLIKLAR HIZLI ÇÖZÜM ÜRETECEK

Tersine göç ve büyükşehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklar koordineli bir şekilde çalışacak. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili konulardaki sorunları masaya yatırıp hızlı çözüm üretecek. Bakanlıklar bunları yaparken aynı zamanda koordineli bir şekilde çalışacak

HEM ANADOLU HEM İSTANBUL KAZANACAK

Proje, bir yandan İstanbul ve diğer büyük kentlerin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, trafiğin rahatlatılması, yüksek kiralar gibi artan sıkıntılarını azaltacak, diğer yandan da Anadolu şehirlerini canlandıracak. Yetişmiş iş gücünün Anadolu'daki illerdeki organize sanayi bölgeleri ve tarım sektöründe istihdamı sağlanacak. Böylece yerel kalkınma hızlanırken büyük kentlerde nüfus görece seyreltilmiş olacak.

Etiketler : istanbul nüfus artışı betonlaşma engellemek tersine göç teşvikleri
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Tayfur şarkısına klip çekti

Tayfur şarkısına klip çekti
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX