AK Parti harekete geçti... Memlekete dönüşe teşvik

Depreme hazırlanan İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Emekliler başta olmak üzere büyükşehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere su ve elektrik indiriminden nakit taşınma yardımına kadar birçok destek sunulacak. Bakanlıkların koordineli çalışmasıyla hem büyükşehirler nefes alacak hem de göç edilen kentlere canlılık gelecek.

ÖNCELİKLİ SORUNLAR BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti: Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları. Göçmenler, suç grupları ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı. Yapılan hazırlık ile ilgili Başkan Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. İşte hazırlanan tersine göç projesi: İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak. Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

İŞ KURMAK İSTEYENE KREDİ İMKÂNI

Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

BAKANLIKLAR HIZLI ÇÖZÜM ÜRETECEK

Tersine göç ve büyükşehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklar koordineli bir şekilde çalışacak. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili konulardaki sorunları masaya yatırıp hızlı çözüm üretecek. Bakanlıklar bunları yaparken aynı zamanda koordineli bir şekilde çalışacak

HEM ANADOLU HEM İSTANBUL KAZANACAK

Proje, bir yandan İstanbul ve diğer büyük kentlerin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, trafiğin rahatlatılması, yüksek kiralar gibi artan sıkıntılarını azaltacak, diğer yandan da Anadolu şehirlerini canlandıracak. Yetişmiş iş gücünün Anadolu'daki illerdeki organize sanayi bölgeleri ve tarım sektöründe istihdamı sağlanacak. Böylece yerel kalkınma hızlanırken büyük kentlerde nüfus görece seyreltilmiş olacak.