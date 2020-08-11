AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek
Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyeceğini belirterek, 'Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez' açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Türkiye, Akdeniz’de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek!— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 11, 2020
Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğı bir deniz olacaktır.
Türkiye #MaviVatan’dan vazgeçmez! pic.twitter.com/zP0Os1tVDk
"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek
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