AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Türkiye, Akdeniz’de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek!

Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğı bir deniz olacaktır.

Türkiye #MaviVatan’dan vazgeçmez! pic.twitter.com/zP0Os1tVDk — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 11, 2020

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."