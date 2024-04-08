VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
Sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
"İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor"
Süper Lig kulüplerinden "imza" hamlesi
08 Nisan 2024 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 14:38:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "araç kiralama" açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'araç kiralama' ile ilgili , bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni sözleşme imzalandığını, kullanım süresi dolan araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait araç kiralama işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verildiği" belirtildi.

"Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verilen açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.

"OLUŞTURULMAK İSTENEN ALGI TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : aile ve sosyal güvenlik bakanlığı araç kiralama kamuoyu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX