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23 Kasım 2021 Salı 14:05:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 14:47:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 24 TV'ye konuk olacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü” öncesi 24 TV'ye konuk oluyor.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için hangi çalışmalar yapılıyor?

Sosyal politikalar alanında atılacak yeni adımlar neler? Çocuk hakları, engelli ve yaşlı bakımı, ailenin korunması ve kadın istihdamı bu akşam 24 Özel'de konuşuluyor.

Helin Aslan moderatörlüğünde, gazeteciler; Belkıs Kılıçkaya ve Fadime Özkan soruyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık cevaplıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın gündemi değerlendireceği, "24 Özel" yayını, bu akşam saat 21.00'de 24 TV'de.

Etiketler : Belkıs Kılıçkaya Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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