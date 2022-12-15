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15 Aralık 2022 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:45:00

Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan PKK'lı teröriste cezaevindeki faaliyetlerinden dava

Kaynak: AA

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Tunceli'de 1997'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı yakalanan ve "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan hüküm giyen terörist hakkında, cezaevindeki örgütsel faaliyetleri nedeniyle 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Garipuşağı bölgesinde 15 Nisan 1997'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı yakalanan ve terör örgütü PKK adına silahlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Mehmet Ö. hakkında, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki örgütsel faaliyetleriyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mehmet Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutanakları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın PKK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu, sözde "koğuş sorumlusu" sıfatıyla örgütsel toplantılar düzenlediği belirtildi.

İddianamede, hakkında terör soruşturması yürütülen gizli tanığın, "Sanık, terör örgütü PKK'nın 'cezaevi iç koordinasyonu'ndaki genel sorumlulardandır. Cezaevinde 'iç koordinasyon'a bağlı 6 koğuşun sorumluluğunu yürütmektedir. Örgütün talimatlarını tutuklu ve hükümlülere bizzat iletir. Cezaevinde gerçekleştirilen açlık grevi eylemini sorumlu olduğu koğuşta uygulatır. Greve katılım yapılmasını sağlar. Koğuşa gelen gençlere özellikle önem verir. Onlara örgütsel ve ideolojik eğitimler verirdi." şeklindeki ifadesine yer verildi.

PKK'NIN TALİMATLARINI BİZZAT UYGULAMIŞ

Sanığın, örgütün sözde yöneticileriyle irtibatlı olduğu ve örgüt hiyerarşisine bağlı hareket ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Mehmet Ö'nün PKK terör örgütünün 'dış koordinasyonu'ndan aldığı talimatları bizzat uyguladığı, cezaevinde örgütsel faaliyetlerin sürekli ve etkin olabilmesi için çalıştığı, cezaevinde açık ve kapalı görüşlere çıkmama eylemleriyle açlık grevlerini organize ettiği, cezaevinin 'iç koordinasyonu'nda sözde 'koğuş sorumlusu' sıfatıyla ve sözde 'zindan yönetmeliği'nin örgütsel gizlilik kurallarına göre hazırlanmış talimat ve eğitim notlarını 'örgüt üyeliği' suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan kişilere ilettiği, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği, cezaevine girmeden önce de örgütsel bağını yoğun bir şekilde devam ettirdiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak iradesini örgüte özgülediği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Etiketler : pkk terörist müebbet
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