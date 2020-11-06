06 Kasım 2020 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 11:15:00
AFAD'dan flaş İzmir açıklaması
Kaynak: IHA
ABONE OL
AFAD:"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 999'u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."
AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 999’u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."
- HDPKK'ya kötü haber! İlk kez belgelenecek
- AFAD'dan flaş İzmir açıklaması
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 terörist öldürüldü
- Ermenistan ABD'ye SİHA için yalvardı: Satışları durdurun
- Koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındı
- Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı