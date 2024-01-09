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Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
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09 Ocak 2024 Salı 10:35:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 10:35:00

Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını bugün AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürecek. Erdoğan, Aday Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti'de 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayı belli oldu.

Henüz belirlenmeyen bazı il ve ilçe adaylarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha üst komisyon toplantısı gerçekleştirecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, temayül yoklamaları ve anket çalışmaları da dikkate alınarak isimler üzerinde değerlendirme yapılacak.

AK Parti, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek programda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak. Programda, AK Parti'nin vaatlerini içeren seçim beyannamesi de ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti yerel seçim aday tespit komisyonu
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