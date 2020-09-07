FETÖ sanığına 6 yıl hapis cezası!

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07 Eylül 2020 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 17:59:00

Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis verildi

Kaynak: AA

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.K. ve L.G. ile avukatları katıldı.

Sanık H.K, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alınarak sanık H.K'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık H.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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