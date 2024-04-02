Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Kaynak: AA
Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.
Diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.
Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Anayasa yapma gücü TBMM'dedir
- Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
- Bakan Fidan Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
- Terör örgütü PKK'ya katılan sanığın yargılanmasına başlandı
- DEM'lilerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar
- Türkiye'den İsrail sert tepki: Şiddetle kınıyoruz