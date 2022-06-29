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Bakan Bozdağ'dan teröristlerin iadesine ilişkin açıklama
29 Haziran 2022 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 11:43:00

Adalet Bakanı Bozdağ: Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.

    Etiketler : Adalet Bakanı Bozdağ 6 PKK 6 FETÖ Finlandiya
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