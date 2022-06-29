Bakan Bozdağ'dan teröristlerin iadesine ilişkin açıklama

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 11:43:00
Adalet Bakanı Bozdağ: Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor
Kaynak: AA
ABONE OL
Adalet Bakanı Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.
- Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
- Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
- NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!
- Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
- Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
- Orta Doğu'da yeni jeopolitik düzene doğru