ABD'li vekil Jayapal: Netanyahu düpedüz ırkçı

ABD'li Demokrat Milletvekili Pramila Jayapal, İsrail'in "ırkçı bir devlet" olduğunu söylemesiyle ilgili gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Hafta sonu katıldığı bir konferansta, İsrail'in "ırkçı bir devlet olduğunu" söylemesiyle ilgili Jayapal, "Bir ulus olarak İsrail'in ırkçı olduğu fikrine inanmıyorum. Ancak diğer yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin ayrımcı ve düpedüz ırkçı politikalar uyguladığına ve bu hükümet liderliğinde bu politikayı yönlendiren aşırı ırkçıların olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin ve Netanyahu'nun bu politikalardaki rolünü kınamanın önemine işaret eden Jayapal, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.

Jayapal, İsrail yönetiminin yerleşim yerleriyle ilgili politikasını da eleştirerek, Filistinlilerin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı "insani" düzeyde yanıt verdiğini belirtti.

Diğer yandan İsraillileri ve diasporadaki Yahudileri incitmek istemediğini ve onların "derin acılarını" inkar etme niyetinde olmadığını ifade eden Jayapal, sözlerinin incittiği kişilerden özür diledi.

Jayapal, hafta sonu katıldığı bir konferansta Filistin'i destekleyen protestoculara, "İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu açıkça ortaya koymak için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum." demişti.

ABD'li bazı Demokrat milletvekilleri Jayapal'ın ifadelerine tepki göstererek, "İsrail'in ırkçı bir devlet olmadığını ve antisemitizmi körükleyen Siyonizm karşıtı seslerin Demokrat Parti'yi gasp etmesine izin vermeyeceklerini" savunmuştu.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN ABD ZİYARETİ



Jayapal'ın ifadesi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dolayısıyla Amerikan kamuoyunda yankı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Beyaz Sarayda ağırlayacağı Herzog, çarşamba günü de ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap edecek.

Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın geçen hafta Herzog'un hitabını boykot kararını açıklamasının ardından Demokrat milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman ve Cori Bush da Herzog'un konuşmasına katılmamayı planladığını bildirmişti.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de başta Omar olmak üzere Herzog'un konuşmasını boykot etmeyi planlayan milletvekillerine desteklerini iletmişti.

